«Советская система учила разбираться в проблемах, ЕГЭ – нажимать на кнопки»: почему в России хотят запретить ЕГЭ?

Ранее MIR24.TV писал о том, что Россия возвращается к традиционной системе высшего образования с разделением на специалитет и магистратуру/ординатуру, а аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования. На фоне предстоящих реформ многие общественные и политические деятели стали выступать за отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Фото: Мир24 Мир24

Так, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным предложил полностью отменить ЕГЭ в России. Миронов назвал экзамен вредным и заявил, что он «ведет к разрушению нашего образования». Мишустин в ответ заметил, что прежде, чем отменять ЕГЭ, «нужно все серьезно взвесить».

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Предложения об отмене ЕГЭ в России ранее звучали и из уст других политиков. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло. Его позицию поддержал депутат Султан Хамзаев, назвавший ЕГЭ «оболванивающей практикой». Тем временем в Рособрнадзоре сообщение о возможной отмене госэкзамена опровергли.

Стоит ли отменять ЕГЭ в российских школах и почему одни считают этот вид экзамена «оболваниванием», а другие – одним из лучших способов проверки знаний, мы спросили у педагогов.

Преподаватель-методист английского языка, основатель онлайн-школы «The Intellect Academy», к.п.н. Инесса Васильева признается: долгое время она выступала против введения единого госэкзамена, но со временем ее позиция изменилась.

«Лично я 20 лет назад была ярым противником вхождения России в Болонскую систему. Пыталась бороться с введением ЕГЭ (особенно в том варианте, который был предложен изначально, где было «галочковое» угадывание ответов и примитивизм). Знаю, что у многих людей до сих пор ЕГЭ вызывает негативную реакцию именно в связи с первыми тестовыми заданиями двадцати- и пятнадцатилетней давности.

Но время внесло свои коррективы. Невозможно не признать, что ЕГЭ претерпел значительные изменения в лучшую сторону, стал сложнее. Появилось множество творческих заданий. Теперь без твердых, порой очень глубоких знаний предмета экзамен на высокий балл не сдашь.

Главное – сформированы четкие критерии оценивания всех заданий. Учителя четко понимают, как готовить к этому формату проверки знаний. Новое поколение выпускников уже адаптировано именно под него, взрощено на учебниках и программах, на него заточенных», – говорит Инесса Васильева.

Педагог уверена: просто так упразднить ЕГЭ нельзя, нужно сперва предложить адекватную замену.

«Государством на этот многолетний проект затрачено огромное количество средств налогоплательщиков – нас с вами, – напоминает эксперт. – И теперь, признаюсь, я бы скорее оставила все как есть, не стала бы бездумно отменять ЕГЭ. Во всяком случае это решение не может приниматься спонтанно, в одночасье, без долгосрочного серьезного планирования последовательности шагов. Процесс может быть только при условии разработки, постепенного экспериментального введения и апробации новых программ для нового формата экзамена. Иначе получится опять: мы старый «мир /.../ разрушим /.../ до основанья, а затем...»

На этот многолетний процесс перехода требуются огромные средства, которые в настоящее время нужны в других, более актуальных направлениях развития страны, считает Инесса Васильева. «Отменяя, нужно сразу предлагать. Я пока ясных конкретных предложений, кроме возвращения к старой советской системе образования, не вижу. И это уже, простите, прошлый век», – говорит педагог.

Но есть и те, кто активно критикует ЕГЭ, считая, что такой формат заставляет учащихся воспринимать информацию сжато, поверхностно, а мыслить – упрощенно.

«Конечно, ЕГЭ нужно отменять, – уверен доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов. – На эту тему высказывалось много компетентных людей, но вопрос так и не решен. Скоро у нас среди учителей и преподавателей просто не останется тех, кто в состоянии логически мыслить и быть носителем того образования, которое было у нас раньше, результатом которого были выдающиеся достижения в науке, технике, искусстве. Давно уже существует множество исследований, доказывающих необратимые последствия того образования, которое у нас сейчас все еще существует».

Какие-то изменения в высшем образовании вопрос не решат, считает Трофимов: «Сейчас в вузы приходят те ребята, которые являются результатом образования в детских учреждениях и школах – это примитивное наглядно-образное мышление, неспособность к обучению, низкий уровень культуры. Из таких ребят сделать тех специалистов, которые были раньше, просто невозможно, у них мозг не в состоянии это сделать. Показываемая результативность является демонстрацией успешности, которой в реальности не существует».

Отмена ЕГЭ – это лишь видимая часть айсберга проблем российской системы образования, вызванных непродуманной интеграцией в мировое научно-образовательное пространство, считает декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин.

«Советская система образования учила разбираться в проблемах, интеграция в Болонскую систему – научила обучающихся нажимать кнопки, запоминая правильные ответы. Возникает закономерный вопрос: почему чиновники активизировались только сейчас, когда проблема прозвучала на уровне высшей государственной власти? Двадцать лет всех все устраивало?!» – задается вопросом эксперт.

При этом у ЕГЭ есть ряд плюсов, признает Гатауллин, а именно – трансформация системы поступления в вузы. «Далеко не все получают высокий балл заслуженно. И даже честным абитуриентам часто приходится тратить деньги на репетиторов, чтобы попасть на бюджет», – говорит он.

«Учить необходимо таким образом, чтобы родители не были вынуждены тратить дополнительные средства на подготовку детей к поступлению в вузы, – убежден Гатауллин. – Именно так надо оценивать качество школьной подготовки, а годность полученных компетенций и навыков за время обучения в университете проверят работодатели».

Несмотря на обоснованную критику единого государственного экзамена, он открывает для выпускников школ широкие возможности по выбору места для продолжения дальнейшего обучения, отмечает и. о. декана факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Ольга Харина.

«С момента его введения ЕГЭ был существенно доработан и модифицирован, что отразилось в том числе на его качестве, – отмечает она. – На мой взгляд, единый государственный экзамен можно продолжать модифицировать и улучшать путем включения не только компетенций, прописанных в образовательной программе, но и метакомпетенций (метакомпетенции – надпрофессиональные навыки и качества, помогающие в решении новых уникальных задач, например, предпринимательское мышление, адаптивность и т.д.)».

Напомним, что ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что в России не идет речи об отмене ЕГЭ в связи с отказом от Болонской системы образования, поскольку госэкзамен не является ее частью.