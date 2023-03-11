Названы сроки появления электронных виз и карт для иностранцев

Для иностранных туристов в России заработают электронные визы и платежные карты. Запуск новых инструментов намечен уже на 2023 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

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«У нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают», - сказала в субботу глава департамента развития туризма Минэкономравзвития Татьяна Шаршавицкая.

По ее словам, решается и вторая проблема, смущающая туристов: в России не работают карты американских систем Visa и Mastercard.

Взамен начнет действовать так называемая «Карта туриста». Вероятно, это произойдет уже летом. Весной будет принят законопроект по удаленной идентификации любого иностранного гражданина, и он сможет получить карту в месте основного пребывания. Иностранец будет бронировать карту в своей стране, а в России пользоваться ею как платежным инструментом.

В министерстве отметили, что хотят привлечь туристов из стран Персидского залива и Китая. Китайские туристы смогут въезжать как по электронным визам, так и в рамках Межправсоглашения.

Все это должно помочь реализовать отложенный спрос на Россию.