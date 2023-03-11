Названы самые популярные направления для летнего отпуска

Стали известны самые популярные направления для летнего отпуска - 2023. В приоритете у россиян море, горы, природа и культура. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.

Фото: ТАСС ТАСС

Туристический топ-5 составили: Крым, курорты Краснодарского края/Сочи, Алтай, Байкал и Петербург.

Эксперты заметили, что с 2020 года резко увеличилось число желающих отдохнуть в родной стране. В июне 2020 таких насчитывалось 11%, в феврале 2021-го — 18%, а в марте 2023 года — 21%.

Чаще других планируют поездки по стране и за рубеж (23 и 10%) люди в возрасте до 34 лет.

В опросе участвовали три тысячи работающих россиян из разных регионов.