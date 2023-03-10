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26 минут назад

Театр «Современник» заявил, что не увольнял Ахеджакову

Елена Прошина

Согласно сообщению театра «Современник», народная артистка России Лия Ахеджакова всё ещё числится в труппе театра и не была уволена. Об этом сообщает РИА «Новости».

В «Современнике» ответили на сообщения об увольнении Ахеджаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник”», – рассказал представитель театра.

При этом сама Ахеджакова ещё в феврале заявила, что ролей в этом театре у неё больше нет. Такое заявление актриса сделала после того, как постановка с её участием была отменена.

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84-летняя Ахеджаковой является лауреатом премий «Ника» и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Ранее она публично попрощалась с театральной карьерой и поблагодарила российскую театральную среду и поклонников за поддержку.

Общество,Лия Ахеджакова,
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