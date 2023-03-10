В «Современнике» ответили на сообщения об увольнении Ахеджаковой

Согласно сообщению театра «Современник», народная артистка России Лия Ахеджакова всё ещё числится в труппе театра и не была уволена. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом сама Ахеджакова ещё в феврале заявила, что ролей в этом театре у неё больше нет. Такое заявление актриса сделала после того, как постановка с её участием была отменена.