Ахеджакова официально распрощалась с театральной карьерой

Оскандалившаяся актриса Лия Ахеджакова в очередной раз попыталась напомнить о себе публике, трогательно попрощавшись со сценой. Об этом пишет журнал «СтарХит».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В своей публикации пожилая актриса поблагодарила театральную сцену за данную ей жизненную возможность. Кроме того, она с теплом отозвалась о людях, близких к театру, а также о тех, кто занимается им в России.