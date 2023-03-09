Ахеджакова официально распрощалась с театральной карьерой

Оскандалившаяся актриса Лия Ахеджакова в очередной раз попыталась напомнить о себе публике, трогательно попрощавшись со сценой. Об этом пишет журнал «СтарХит».
В своей публикации пожилая актриса поблагодарила театральную сцену за данную ей жизненную возможность. Кроме того, она с теплом отозвалась о людях, близких к театру, а также о тех, кто занимается им в России.
Слухи о том, почему же все-таки актрису попросили из «Современника» ходят уже не первый месяц. Сама Ахеджакова уверена, что за всем стоят «злые языки». Однако есть версия, по которой на скандальную артистку, публично поносящую российский народ и власть, просто больше никто не хочет смотреть. Поэтому и продавать билеты на ее спектакли стало нерентабельно.