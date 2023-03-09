В РАН оценили предложение писать слово «холокост» с прописной буквы

Глава Орфографической комиссии РАН, доктор филологических наук Алексей Шмелев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу Российского еврейского конгресса (РЕК) закрепить в словарях написание слова «холокост» с заглавной буквы.
Специалист призвал не придавать слишком большого значения написанию прописных букв.
«Существует огромное количество слов, которые могут писаться и так и так. Например, это слова "человек", "природа", "родина", "добро", "красота". Во многих случаях написание таких слов нестабильно», — сказал эксперт.
«Я против излишней императивности в орфографических нормах», — добавил Шмелев, отметив, что авторам инициативы закрепить в словарях написание слова «холокост» с заглавной буквы из РЕК был направлен подробный ответ специалистов.
Ранее РЕК призвал установить написание слова «холокост» с большой буквы как единственно верное и закрепить эту норму в словарях. В организации обратили внимание, что в российской медиасфере используется преимущественно вариант написания слова «холокост» со строчной (маленькой) буквы. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» указывает на правильность написания со строчной буквы, отмечало РБК.