В РАН оценили предложение писать слово «холокост» с прописной буквы

В «Орфографическом словаре русского языка» Б. Букчиной, И. Сазоновой и Л. Чельцовой, который входит в список четырех словарей, утвержденных в качестве справочников при использовании русского языка как государственного, дано два написания слова «холокост» - со строчной буквы и с прописной. Написание слова зависит от смысла, который в него вкладывает пишущий.

Алексей Шмелев Известный российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка РАН