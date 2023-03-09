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40 минут назад

В РАН оценили предложение писать слово «холокост» с прописной буквы

Семён Капранов
Алексей Шмелевэксперт

Глава Орфографической комиссии РАН, доктор филологических наук Алексей Шмелев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу Российского еврейского конгресса (РЕК) закрепить в словарях написание слова «холокост» с заглавной буквы.

В «Орфографическом словаре русского языка» Б. Букчиной, И. Сазоновой и Л. Чельцовой, который входит в список четырех словарей, утвержденных в качестве справочников при использовании русского языка как государственного, дано два написания слова «холокост» - со строчной буквы и с прописной. Написание слова зависит от смысла, который в него вкладывает пишущий.
Алексей Шмелев
Алексей ШмелевИзвестный российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка РАН

Специалист призвал не придавать слишком большого значения написанию прописных букв.

«Существует огромное количество слов, которые могут писаться и так и так. Например, это слова "человек", "природа", "родина", "добро", "красота". Во многих случаях написание таких слов нестабильно», — сказал эксперт.

«Я против излишней императивности в орфографических нормах», — добавил Шмелев, отметив, что авторам инициативы закрепить в словарях написание слова «холокост» с заглавной буквы из РЕК был направлен подробный ответ специалистов.

Ранее РЕК призвал установить написание слова «холокост» с большой буквы как единственно верное и закрепить эту норму в словарях. В организации обратили внимание, что в российской медиасфере используется преимущественно вариант написания слова «холокост» со строчной (маленькой) буквы. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» указывает на правильность написания со строчной буквы, отмечало РБК.

Общество,Алексей Шмелев,РАН,Мнения,
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