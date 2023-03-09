Еврейский конгресс призвал внести изменения в словарь русского языка

Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал закрепить в словарях написание слова «холокост» с заглавной буквы. Конгресс попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН внести соответствующие изменения в словари. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РЕК.

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В организации обратили внимание, что в российской медиасфере используется преимущественно вариант написания слова «холокост» со строчной (маленькой) буквы. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» указывает на правильность написания со строчной буквы, отмечает РБК.

Однако, по мнению еврейского конгресса, написание слова «холокост» с заглавной буквы будет максимально точно отражать сущность описываемого им явления. В организации считают, что предлагаемый ею вариант наиболее верный, поскольку слово обозначает «конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа». В связи с этим РЕК выступил против использования «холокоста» в качестве синонима слову «геноцид».

Западные СМИ, в частности, BBC и Reuters, пишут холокост с заглавной буквы и с определенным артиклем (the Holocaust).

Холокостом называют преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии и на оккупированных ею территориях во время Второй мировой войны. По оценкам историков, жертвами холокоста стали около шести миллионов евреев.