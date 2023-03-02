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2 минуты назад

Проклова прокомментировала отмену спектакля Хаматовой

Елена Прошина

Актриса Елена Проклова ответила на отмену спектакля уехавшей из России Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает Woman.ru.

Проклова прокомментировала отмену спектакля Хаматовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прокловой заявила, что не жалеет Хаматову, поскольку та сама виновата в сложившейся ситуации.

«Все, что у нее сейчас есть, – это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать», – сказала Проклова.

При этом она также добавила, что считает Хаматову талантливой актрисой, и её карьера обязательно продолжится.

«Актерская неудача не должна её удивлять. Просто играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!», – сказала Проклова.

Напомним, что ранее Новый Рижский театр объявил об отмене спектакля с участием Чулпан Хаматовой «Gogolis.Nature Morte». Своё решение руководство театра объяснило «творческим провалом» постановки.

Общество,Елена Проклова,
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