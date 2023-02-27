В Риге отменили спектакль с Хаматовой

Новый Рижский театр отменил спектакль с участием Чулпан Хаматовой «Gogolis.Nature Morte». Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

«Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое бывает», — гласит сообщение.

Премьера спектакля была запланирована на 28 февраля, спектакли должны были состояться 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, а также 1 и 2 апреля. Деньги за билеты вернут покупателям. В актерский состав постановки помимо Хаматовой входили латвийские актеры Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.