Земфира* признана иноагентом

Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Земфиру*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно пояснению Минюста, Земфира* открыто заявляла о поддержке Украины, выступала против СВО, а также проводила концерты в недружественных странах.

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В обновлённый список также вошли бывший депутат Дмитрий Гудков*, политолог Аббас Галлямов*, активистка Татьяна Назамбаева*, журналист Сергей Асланян*, аналитик Сергея Шпилькин*, преподаватель и общественный деятель Анна Ривина*, а также ЛГБТ-активистка Александра Казанцева*.

Как пояснили в министерстве, Дмитрий Гудков* призывал к поддержке Украины вооружением и к введению ограничений в отношении России. Кроме того, он выступал в качестве спикера на площадках, которые принадлежат иностранным структурам.

Аббас Галлямов*, по мнению Минюста, был замечен в распространении материалов, которые принадлежат иностранным агентам, а также выступал против СВО и тоже присутствовал на площадках, принадлежащих иноагентам.

Как объяснили в ведомстве, Татьяна Намазбаева* также распространяла материалы иноагентов, а ещё пропагандировала ЛГБТ-отношения.

Сергей Асланян* попал в список за осуждение СВО, а также за распространение информации о деятельности органов государственной власти, которую в Минюсте признали недостоверной.

Сергей Шпилькин*, в свою очередь, получал поддержку от иностранных источников, «предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему Российской Федерации», и тоже был замечен в распространении информации, которая в Минюсте была признана недостоверной.

По этой же причине в список попала и Анна Ривина*. Кроме того, по мнению ведомства, она распространяла «негативную информацию» о Минобороны России, высказывалась против СВО и выступала в качестве спикера на площадках иностранных структур. Также Ривина* основала Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет», который был включён в реестр иностранных агентов.

Наконец Александра Казанцева* попала в реестр из-за пропаганды ЛГБТ, а также из-за участия в сборе средств в поддержку Украины.