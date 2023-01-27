Лидера Little Big Илью Прусикина признали иноагентом

Минюст России включил в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big Илью Прусикина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Помимо Проскурина, минюст признал иностранными агентами феминистку и активистку ФАС Дарью Серенко, правозащитника Рафиса Кашапова, журналиста Фиделя Агумава и официального представителя Далай-ламы XIV в России Эрдни Омбадыкова. В числе организаций, попавших в реестр иноагентов находится Фонд цифровых прав – Роскомсвобода и 6 членов ООО «Философия ненасилия».

По словам ведомства, Прусикин «получал поддержку от иностранных источников», а также давал концерты в «недружественных странах», распространял «фейки» о власти и призывал закончить украинский конфликт.

Серенко была включена в список из-за того, что «пропагандировала ЛГБТ-отношения», собирала деньги в поддержку недружественных стран и является руководителем феминистского антивоенного движения. Агумава, как сообщает Минюст, также «пропагандировал ЛГБТ-отношения» и высказывался против проведения СВО. По той же причине в реестр внесли Кашапова – он выступал против действий России на Украине и призывал к борьбе с властью. И, наконец, Омбадыков попал в список иноагентов из-за того, что является гражданином США и выступал в поддержку Украины.

В данный момент Илья Прусикин проживает в Лос-Анджелесе, где продолжает вести активную концертную деятельность. По его словам, из-за переезда из России он «потерял все». При этом из-за «сложившихся обстоятельств» лидер Little Big распустил коллектив – теперь группа состоит только из самого Прусикина и его возлюбленной Сони Таюрской.