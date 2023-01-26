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53 минуты назад

Слепакова призвали проверить на дискредитацию ВС РФ

Елена Прошина

Комику Семену Слепакову может грозить уголовное дело за песню о гибели российских военных в ходе СВО. Провести доследственную проверку в отношении юмориста главу СК РФ Александра Бастрыкина попросил Фонд защиты национального исторического наследия. Об этом пишет ТАСС.

В отношении Слепакова попросили возбудить уголовное дело
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ")», — сказал директор фонда Александр Карабанов.

По его словам, фонд также обратился в Минюст с инициативой о внесении Слепакова в реестр иностранных агентов. Поводом для обращения стала опубликованная в сети песня, "смысл стихов которой дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью".

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить музыканта российского гражданства и признать иностранным агентом.

Слепакова призвали лишить российского гражданства

Напомним, Слепаков покинул Россию в сентябре 2022 года. По некоторым данным, он живет в Израиле.

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