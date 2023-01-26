В отношении Слепакова попросили возбудить уголовное дело

Комику Семену Слепакову может грозить уголовное дело за песню о гибели российских военных в ходе СВО. Провести доследственную проверку в отношении юмориста главу СК РФ Александра Бастрыкина попросил Фонд защиты национального исторического наследия. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, фонд также обратился в Минюст с инициативой о внесении Слепакова в реестр иностранных агентов. Поводом для обращения стала опубликованная в сети песня, "смысл стихов которой дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью".