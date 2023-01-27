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28 минут назад

Сын Юрия Никулина ответил на слухи о двойном гражданстве

Елена Прошина

Художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре и сын культового советского актёра Юрия Никулина опроверг слухи о своём двойном гражданстве. Об этом сообщает News.ru.

Сын Юрия Никулина ответил на слухи о двойном гражданстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слухи стали распространяться на фоне поездки Максима Никулина на Международный фестиваль в Монте-Карло. На мероприятие не пригласили делегацию российских артистов, но худрук цирка на Цветном бульваре смог свободно туда попасть.

«Мне всегда казалось, для того чтобы критиковать, а тем более обвинять кого-то в чем-то, надо обладать точной и проверенной информацией. В моем же случае ложь и клевета, густо замешанная на зависти и злобе, подаются как факты. К этому относится и псевдообращение Зеленского к участникам фестиваля в Монако, и мое якобы двойное или тройное гражданство, “иноагентство” и всё остальное», – сказал Максим Никулин.

Он также подтвердил, что приглашение принять участие в фестивале в Монте-Карло получил официально.

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«Да, меня пригласили на фестиваль в Монте-Карло. А разве мы на наш фестиваль в Санкт-Петербурге не приглашали членов международного жюри и артистов из недружественных нам стран? Фестиваль, кстати, назывался «Цирк без границ». Ни один фестиваль в мире не бойкотирует российских артистов, это их организаторы оказались заложниками сложившейся геополитической ситуации», – добавил он.

Ранее стали известны последние слова Юрия Никулина.

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