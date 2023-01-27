Сын Юрия Никулина ответил на слухи о двойном гражданстве

«Мне всегда казалось, для того чтобы критиковать, а тем более обвинять кого-то в чем-то, надо обладать точной и проверенной информацией. В моем же случае ложь и клевета, густо замешанная на зависти и злобе, подаются как факты. К этому относится и псевдообращение Зеленского к участникам фестиваля в Монако, и мое якобы двойное или тройное гражданство, “иноагентство” и всё остальное», – сказал Максим Никулин.