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42 минуты назад

Названы последние слова Юрия Никулина

Елена Прошина

Актёр Юрий Никулин скончался в 1997 году в возрасте 75 лет. Последними словами легендарного артиста поделилось издание «Киноафиша».

Названы последние слова Юрия Никулина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Никулин был близким другом Людмилы Гурченко, с которой он познакомился во время съёмок картины «Двадцать дней без войны». И именно ей были посвящены последние словам актёра. Перед смертью артист решился на рискованную операцию и уже из палаты позвонил Гурченко, чтобы рассказать о своём состоянии.

«Молись за меня 5 августа. Ты верная и настоящая. Я тебя за это люблю», – сказал он.

К сожалению, операция не помогла – здоровье артиста резко ухудшилось, и врачам не удалось его спасти. 21 августа 1997 Юрий Никулин ушёл из жизни.

Ранее в Санкт-Петербурге открыли выставку личных вещей Юрия Никулина.

Общество,Людмила Гурченко,Юрий Никулин,
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