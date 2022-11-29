Названы последние слова Юрия Никулина

Актёр Юрий Никулин скончался в 1997 году в возрасте 75 лет. Последними словами легендарного артиста поделилось издание «Киноафиша».
Никулин был близким другом Людмилы Гурченко, с которой он познакомился во время съёмок картины «Двадцать дней без войны». И именно ей были посвящены последние словам актёра. Перед смертью артист решился на рискованную операцию и уже из палаты позвонил Гурченко, чтобы рассказать о своём состоянии.
«Молись за меня 5 августа. Ты верная и настоящая. Я тебя за это люблю», – сказал он.
К сожалению, операция не помогла – здоровье артиста резко ухудшилось, и врачам не удалось его спасти. 21 августа 1997 Юрий Никулин ушёл из жизни.
Ранее в Санкт-Петербурге открыли выставку личных вещей Юрия Никулина.