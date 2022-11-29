Названы последние слова Юрия Никулина

Никулин был близким другом Людмилы Гурченко, с которой он познакомился во время съёмок картины «Двадцать дней без войны». И именно ей были посвящены последние словам актёра. Перед смертью артист решился на рискованную операцию и уже из палаты позвонил Гурченко, чтобы рассказать о своём состоянии.