Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о смягчении наказания

«Надеемся на то, что он все понял, чтоб не вернулся к тому, что он делал. Самое главное, чтобы в итоге не пострадали другие люди. Но я не думаю, что он такой потерянный человек, чтобы не сделать из всего произошедшего вывода», – считает Татьяна Захарова.