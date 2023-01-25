Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о смягчении наказания

Родственники погибшего в ДТП с актёром Михаилов Ефремовым прокомментировали прошение последнего о смягчении наказания. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Я думаю, что Михаил – взрослый человек, и какой-то урок вынес из всего этого. Не думаю, что это все бесследно для него прошло. Мы добились того, чего хотели», – сказала Татьяна Захарова, жена брата погибшего Сергея Захарова.
Она также добавила, что Ефремов уже не молод, к тому же на свободе у него остались жена и дети.
«Надеемся на то, что он все понял, чтоб не вернулся к тому, что он делал. Самое главное, чтобы в итоге не пострадали другие люди. Но я не думаю, что он такой потерянный человек, чтобы не сделать из всего произошедшего вывода», – считает Татьяна Захарова.
8 июня 2020 года в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актёр в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, водитель которого умер. Сам же Ефремов за смертельное ДТП был приговорён к 7,5 годам колонии.
Ранее стало известно, что актёр попросить заменить его наказание на принудительные работы.