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21 минуту назад

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о смягчении наказания

Елена Прошина

Родственники погибшего в ДТП с актёром Михаилов Ефремовым прокомментировали прошение последнего о смягчении наказания. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о смягчении наказания
Фото: ТАССТАСС

«Я думаю, что Михаил – взрослый человек, и какой-то урок вынес из всего этого. Не думаю, что это все бесследно для него прошло. Мы добились того, чего хотели», – сказала Татьяна Захарова, жена брата погибшего Сергея Захарова.

Она также добавила, что Ефремов уже не молод, к тому же на свободе у него остались жена и дети.

«Надеемся на то, что он все понял, чтоб не вернулся к тому, что он делал. Самое главное, чтобы в итоге не пострадали другие люди. Но я не думаю, что он такой потерянный человек, чтобы не сделать из всего произошедшего вывода», – считает Татьяна Захарова.

8 июня 2020 года в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актёр в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, водитель которого умер. Сам же Ефремов за смертельное ДТП был приговорён к 7,5 годам колонии.

Ранее стало известно, что актёр попросить заменить его наказание на принудительные работы.

Общество,Татьяна Захарова,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,
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