Михаил Ефремов попросил заменить ему наказание

Артист Михаил Ефремов , осужденный на 7,5 годам колонии за смертельное ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Напомним, что ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в Москве. Тогда актер в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель которого в результате аварии скончался.