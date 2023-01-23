Михаил Ефремов попросил заменить ему наказание

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 годам колонии за смертельное ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
«Ефремов Михаил Олегович попросил о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — говорится в тексте.
Дату рассмотрения ходатайства артиста пока не назначили.
Напомним, что ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в Москве. Тогда актер в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель которого в результате аварии скончался.