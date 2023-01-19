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11 минут назад

Стала известна причина смерти Николая Досталя

Елена Прошина

Источники «Пятого канала» озвучили причину смерти режиссера Николая Досталя.

Стала известна причина смерти Николая Досталя
Фото: ТАССТАСС

По данным источником, предварительной причиной смерти Досталя врачи назвали рак предстательной железы. Онкология появляется в результате трансформации клеток эпителия простаты. На ранних стадиях рака образование не покидает пределы пораженного участка и не проявляет себя, но, развиваясь, становится частой причиной смерти для многих мужчин.

19 января на 77-м году жизни умер режиссёр Николай Досталь. Зрителям он был известен тем, что снял такие картины, как «Облако-рай», «До свидания, мальчики», «Коля – Перекати поле», «Мелкий бес», сериалы «Раскол», «Завещание Ленина», «Штрафбат», «Гражданин начальник» и многие другие.

Общество,Николай Досталь,
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