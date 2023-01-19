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34 минуты назад

Умер режиссер Николай Досталь

Елена Прошина

На 77-м году жизни скончался режиссер Николай Досталь. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Умер режиссер Николай Досталь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О причинах смерти пока неизвестно. Решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. Его отец - кинорежиссер Николай Досталь и персиянка Джахантаб Сарафи, которая была виолончелисткой из общины бахаи в Ашхабаде. Он также является пасынком Натальи Андросовой — праправнучки Николая I.

В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, а в 1972 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской Георгия Данелии.

Снял такие картины, как «Облако-рай», «До свидания, мальчики», «Коля — Перекати поле», «Мелкий бес», а также сериалы «Раскол», «Завещание Ленина», «Штрафбат», «Гражданин начальник» и многие другие.

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