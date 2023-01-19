Умер режиссер Николай Досталь

На 77-м году жизни скончался режиссер Николай Досталь. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

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О причинах смерти пока неизвестно. Решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. Его отец - кинорежиссер Николай Досталь и персиянка Джахантаб Сарафи, которая была виолончелисткой из общины бахаи в Ашхабаде. Он также является пасынком Натальи Андросовой — праправнучки Николая I.

В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, а в 1972 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в мастерской Георгия Данелии.