Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 году в Москве в семье военного связиста Семена Высоцкого и переводчицы с немецкого языка Нины Серегиной. Совместная жизнь его родителей не сложилась и в 1945 году они окончательно разошлись. Некоторое время Владимир жил с мамой, но у него часто случались конфликты с отчимом, который часто пил. Поэтому в 1946 году его отец через суд забрал ребенка в новую семью, где его воспитание занялась Евгения Лихалатова. 1947-49 годы Высоцкие провели в Германии, в городе Эберсвальде, куда отца отправили по службе. Затем семья вернулась в Москву в коммунальную квартиру на Большом Каретном переулке.

Вскоре в одиннадцатой квартире дома № 15, где проживал Владимир, поселился советский кинорежиссер Левон Кочарян. «К Кочаряну» приходили представители и репрессированной интеллигенции, уголовной среды. Там устраивали свои посиделки Эдмонд Кеосаян, Юлиан Семёнов, Олег Стриженов, Илья Глазунов, Людмила Гурченко, Андрей Тарковский, Василий Шукшин и многие другие актеры. Здесь Высоцкий пишет первые произведения и пробует исполнять первые песни. Одна из них носит название «Большой Каретный» и передает ностальгические воспоминания Владимира об этом жизненном этапе. В 1953 года будущий поэт стал посещать драматический кружок в Доме учителя под руководством Владимира Богомолова. А в 1960 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ.

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В 1959 году Высоцкий дебютировал на театральной сцене в учебном спектакле «Преступление и наказание» в роли Порфирия Петровича. После выпуска первое время с перерывами работал в труппе Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Начинающему артисту доставались лишь эпизодические роли.

В 1964 году он стал актером московского театра драмы и комедии на Таганке. За свою театральную карьеру Высоцкий сыграл множество запоминающихся ролей в таких спектаклях, как: «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова, «Антимиры» и «Берегите ваши лица» по произведениям Андрея Вознесенского, «Десять дней, которые потрясли мир» по произведению Джона Рида, «Павшие и живые» на стихи поэтов военного и послевоенного поколений. Наиболее запоминающейся работой Высоцкого стала роль Гамлета в одноименном спектакле Юрия Любимова по трагедии Уильяма Шекспира.

Всесоюзную известность в кино Высоцкому принесла роль радиста Володи в драме Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль», в которой прозвучали пять его авторских песен, в том числе «Песня о друге» и «Вершина». А образ Глеба Жеглова в телесериале «Место встречи изменить нельзя» по роману Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» стал поистине триумфальным. Также он снялся в таких фильмах, как «Короткие встречи», «Служили два товарища», «Плохой хороший человек» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 году в Москве в возрасте 42 лет. Существуют разные версии о причинах столь ранней кончины артиста. Одной из них называют сердечную недостаточность и асфиксию из-за приема большой дозы седативных препаратов.