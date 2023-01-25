В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
25 минут назад

Поэт, актер, певец: 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

Александр Котлеткин

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 году в Москве в семье военного связиста Семена Высоцкого и переводчицы с немецкого языка Нины Серегиной. Совместная жизнь его родителей не сложилась и в 1945 году они окончательно разошлись. Некоторое время Владимир жил с мамой, но у него часто случались конфликты с отчимом, который часто пил. Поэтому в 1946 году его отец через суд забрал ребенка в новую семью, где его воспитание занялась Евгения Лихалатова. 1947-49 годы Высоцкие провели в Германии, в городе Эберсвальде, куда отца отправили по службе. Затем семья вернулась в Москву в коммунальную квартиру на Большом Каретном переулке.

1/13 Владимир Высоцкий в 1959-1960 годах. Фото из домашнего архива
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/13 Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина, 1967 год
Фото: РИА Новости
3/13 Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке
Фото: РИА Новости
4/13 Кадр из фильма "Служили два товарища" (студия "Мосфильм", режиссер Евгений Карелов). Владимир Высоцкий в роли поручика Александра Брусенцова, 1969 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/13 Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета, 1970 год
Фото: РИА Новости
6/13 Актер театра и кино Владимир Высоцкий на концерте, 1970 год
Фото: РИА Новости
7/13 Поэт и актер Владимир Высоцкий в роли Янг Суна в спектакле "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольда Брехта в постановке Юрия Петровича Любимова, 1971 год
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/13 Съемки кинофильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (режиссер Александр Митта). Владимир Высоцкий в роли Ганнибала, 1975 год
Фото: ТАСС
9/13 Кадр из фильма "Единственная дорога" ("Окованные шофёры"). Владимир Высоцкий в роли Солодова, 1976 год
Фото: РИА Новости
10/13 Актер Театра драмы и комедии на Таганке Владимир Высоцкий, 1978 год
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/13 Кадр из телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя". В роли Жеглова - Владимир Высоцкий, 1979 год
Фото: РИА Новости
12/13 Актер Владимир Высоцкий во время гастролей Театра драмы и комедии на Таганке в Тбилиси, 1979 год
Фото: ТАСС
13/13 Владимир Высоцкий, исполняющий роль Дон Жуана, во время съемок художественного фильма "Маленькие трагедии", 1979 год
Фото: ТАСС

Вскоре в одиннадцатой квартире дома № 15, где проживал Владимир, поселился советский кинорежиссер Левон Кочарян. «К Кочаряну» приходили представители и репрессированной интеллигенции, уголовной среды. Там устраивали свои посиделки Эдмонд Кеосаян, Юлиан Семёнов, Олег Стриженов, Илья Глазунов, Людмила Гурченко, Андрей Тарковский, Василий Шукшин и многие другие актеры. Здесь Высоцкий пишет первые произведения и пробует исполнять первые песни. Одна из них носит название «Большой Каретный» и передает ностальгические воспоминания Владимира об этом жизненном этапе. В 1953 года будущий поэт стал посещать драматический кружок в Доме учителя под руководством Владимира Богомолова. А в 1960 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ.

Видео дня

В 1959 году Высоцкий дебютировал на театральной сцене в учебном спектакле «Преступление и наказание» в роли Порфирия Петровича. После выпуска первое время с перерывами работал в труппе Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Начинающему артисту доставались лишь эпизодические роли.

В 1964 году он стал актером московского театра драмы и комедии на Таганке. За свою театральную карьеру Высоцкий сыграл множество запоминающихся ролей в таких спектаклях, как: «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова, «Антимиры» и «Берегите ваши лица» по произведениям Андрея Вознесенского, «Десять дней, которые потрясли мир» по произведению Джона Рида, «Павшие и живые» на стихи поэтов военного и послевоенного поколений. Наиболее запоминающейся работой Высоцкого стала роль Гамлета в одноименном спектакле Юрия Любимова по трагедии Уильяма Шекспира.

Всесоюзную известность в кино Высоцкому принесла роль радиста Володи в драме Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль», в которой прозвучали пять его авторских песен, в том числе «Песня о друге» и «Вершина». А образ Глеба Жеглова в телесериале «Место встречи изменить нельзя» по роману Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» стал поистине триумфальным. Также он снялся в таких фильмах, как «Короткие встречи», «Служили два товарища», «Плохой хороший человек» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 году в Москве в возрасте 42 лет. Существуют разные версии о причинах столь ранней кончины артиста. Одной из них называют сердечную недостаточность и асфиксию из-за приема большой дозы седативных препаратов.

28 июля 1980 года в Театре на Таганке прошли гражданская панихида и прощание с Владимиром Высоцким. В последний путь артиста проводили 40 тысяч человек. Очередь за траурной процессией от Театра на Таганке до Ваганьковского кладбища растянулась на 10 км.

Общество,Фото,Аркадий Вайнер,Георгий Вайнер,Борис Дуров,Олег Стриженов,Эдмонд Кеосаян,Илья Глазунов,Джон Рид,Владимир Богомолов,Михаил Лермонтов,Андрей Вознесенский,Глеб Жеглов,Василий Шукшин,Уильям Шекспир,Людмила Гурченко,Юрий Любимов,Юлиан Семенов,Станислав Говорухин,Андрей Тарковский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители