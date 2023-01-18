В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
58 минут назад

Сломавшей позвоночник Удовиченко нашли замену в театре

Елена Прошина

Организатор продажи билетов на спектакль «Новогодний переполох» с участием сломавшей спину актрисы Ларисы Удовиченко заявил, что мероприятие состоится, но пострадавшая актриса будет заменена. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сломавшей позвоночник Удовиченко нашли замену в театре
Фото: ТАССТАСС

«Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки. Сергей Колесников и другие артисты будут участвовать в спектакле. Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации. Ждем Вас и обещаем вам замечательный вечер!», – сообщил организатор.

Отмечается, что коллеги актрисы подтвердили травму Удовиченко, но не стали разглашать подробности. Пресс-секретарь актрисы подтвердил госпитализацию, но также не не стали раскрывать точный диагноз Удовиченко.

18 января российскую и советскую артистку Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Ранее артист Эвклид Кюрдзидис рассказал о её текущем состоянии.

Общество,Эвклид Кюрдзидис,Лариса Удовиченко,Сергей Колесников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители