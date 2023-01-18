Сломавшей позвоночник Удовиченко нашли замену в театре

Организатор продажи билетов на спектакль «Новогодний переполох» с участием сломавшей спину актрисы Ларисы Удовиченко заявил, что мероприятие состоится, но пострадавшая актриса будет заменена. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки. Сергей Колесников и другие артисты будут участвовать в спектакле. Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации. Ждем Вас и обещаем вам замечательный вечер!», – сообщил организатор.
Отмечается, что коллеги актрисы подтвердили травму Удовиченко, но не стали разглашать подробности. Пресс-секретарь актрисы подтвердил госпитализацию, но также не не стали раскрывать точный диагноз Удовиченко.
18 января российскую и советскую артистку Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали в Москве с переломом позвоночника. Ранее артист Эвклид Кюрдзидис рассказал о её текущем состоянии.