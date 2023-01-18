Сломавшей позвоночник Удовиченко нашли замену в театре

«Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки. Сергей Колесников и другие артисты будут участвовать в спектакле. Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации. Ждем Вас и обещаем вам замечательный вечер!», – сообщил организатор.