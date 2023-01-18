Стало известно о состоянии сломавшей позвоночник Удовиченко

Народная артистка России Лариса Удовиченко перенесла операцию на позвоночнике в декабре 2022 года и сейчас проходит курс реабилитации у себя дома. Об этом ТАСС сообщил ее друг, артист Эвклид Кюрдзидис.
Он отметил, что операция прошла успешно, но какое-то время потребуется на восстановление.
«Сейчас она проходит курс реабилитации», — добавил Кюрдзидис.
Эту информацию также подтвердила ТАСС директор Гильдии актеров кино РФ Валерия Гущина. По ее словам, Удовиченко сейчас находится дома.
Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали в больницу с переломом позвоночника. Из-за травмы в спектакле «Новогодний переполох» ее было принято решение заменить.
На счету Удовиченко более 120 фильмов, в том числе «Место встречи изменить нельзя», «Дочки-матери», «Любить по-русски» и «Самая обаятельная и привлекательная».