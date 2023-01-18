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39 минут назад

Стало известно о состоянии сломавшей позвоночник Удовиченко

Елена Прошина

Народная артистка России Лариса Удовиченко перенесла операцию на позвоночнике в декабре 2022 года и сейчас проходит курс реабилитации у себя дома. Об этом ТАСС сообщил ее друг, артист Эвклид Кюрдзидис.

Стало известно о состоянии сломавшей позвоночник Удовиченко
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что операция прошла успешно, но какое-то время потребуется на восстановление.

«Сейчас она проходит курс реабилитации», — добавил Кюрдзидис.

Эту информацию также подтвердила ТАСС директор Гильдии актеров кино РФ Валерия Гущина. По ее словам, Удовиченко сейчас находится дома.

Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали в больницу с переломом позвоночника. Из-за травмы в спектакле «Новогодний переполох» ее было принято решение заменить.

На счету Удовиченко более 120 фильмов, в том числе «Место встречи изменить нельзя», «Дочки-матери», «Любить по-русски» и «Самая обаятельная и привлекательная».

Общество,Эвклид Кюрдзидис,Лариса Удовиченко,
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