Стало известно о состоянии сломавшей позвоночник Удовиченко

Народная артистка России Лариса Удовиченко перенесла операцию на позвоночнике в декабре 2022 года и сейчас проходит курс реабилитации у себя дома. Об этом ТАСС сообщил ее друг, артист Эвклид Кюрдзидис.

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Он отметил, что операция прошла успешно, но какое-то время потребуется на восстановление.

«Сейчас она проходит курс реабилитации», — добавил Кюрдзидис.

Эту информацию также подтвердила ТАСС директор Гильдии актеров кино РФ Валерия Гущина. По ее словам, Удовиченко сейчас находится дома.

Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали в больницу с переломом позвоночника. Из-за травмы в спектакле «Новогодний переполох» ее было принято решение заменить.