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1 час назад

Адабашьян рассказал о состоянии Михалкова

Елена Прошина

Актёр Александр Адабашьян рассказал о состоянии режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Адабашьяна, состояние Михалкова заметно улучшилось, но о выписке из больницы говорить пока рано.

«Бодрый, весёлый, в хорошем настроении. К нему всё ещё не пускают, там жёсткий карантин. Но он не скучает. Просто так в потолок не смотрит. Активно занимается работой по телефону. Обговаривает планы и по "Бесогону", и по репетициям своей театральной академии», – рассказал актёр.

Михалков направил открытое письмо Евросоюзу

Он также добавил, что Михалков переносит госпитализацию без жалом, а сейчас режиссёра беспокоят только кашель и насморк.

5 января Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице у режиссёра диагностировали пневмонию с осложнениями.

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