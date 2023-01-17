Адабашьян рассказал о состоянии Михалкова

«Бодрый, весёлый, в хорошем настроении. К нему всё ещё не пускают, там жёсткий карантин. Но он не скучает. Просто так в потолок не смотрит. Активно занимается работой по телефону. Обговаривает планы и по "Бесогону", и по репетициям своей театральной академии», – рассказал актёр.