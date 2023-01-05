Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии

Режиссера, главу Союза кинематографистов России Никиту Михалкова госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно его данным, изначально 77-летнего режиссера положили в городскую клиническую больницу № 67, однако позднее его перевезли в другое медицинское учреждение.
«Медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое», - говорится в публикации.
9 декабря стало известно о госпитализации российского композитора Эдуарда Артемьева. У него была обнаружена двусторонняя пневмония. Обследование выявило 30% поражения легких. Как сообщали СМИ, композитор страдает хроническими заболеваниями сердца. Это усугубило состояние Артемьева.