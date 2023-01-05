Никиту Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии

Режиссера, главу Союза кинематографистов России Никиту Михалкова госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Telegram-канал Baza.

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Согласно его данным, изначально 77-летнего режиссера положили в городскую клиническую больницу № 67, однако позднее его перевезли в другое медицинское учреждение.

«Медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое», - говорится в публикации.