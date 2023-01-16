Самая красивая девушка на планете

Американка Р’Бонни Габриэль из США стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Об этом сообщает журнал The Voice.

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28-летняя красотка родилась и выросла в Сан-Антонио, штат Техас в семье филиппинца Рамона Бонифачо Габриэля и американки Даны Уокер. Девушка окончила Университет Северного Техаса и получила степень бакалавра в области дизайна. Недавно Габриэль завоевала титул «Мисс Техас США» и стала первой американкой азиатского происхождения, которая удостоилась этой награды.

Во время выступления на конкурсе «Мисс Вселенная» с девушкой произошел небольшой конфуз. Р’Бонни вышла на сцену в специально созданном костюме «Женщина на Луне», который стал отсылкой к будущим миссиям НАСА по программе «Артемида». Габриэль позировала в высоких ботфортах и откровенном боди, куда крепилась огромная конструкция из звезд и гигантской луны. Голову девушки украшала массивная корона из зубьев. Вес наряда был настолько велик, что Р’Бонни с трудом передвигалась по сцене.

И пусть пользователей сети костюм не впечатлил (Габриэль даже сравнивали с персонажами Marvel), но факт остается фактом – она стала самой красивой девушкой планеты 2022 года.