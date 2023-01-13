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9 минут назад

-50°C градусов: как выглядит самый холодный регион России

Александр Котлеткин

Якутия – самый холодный регион России и всей планеты. Средняя температура в январе здесь составляет -40 градусов °C. В Якутии также находится полюс холода Земли село Оймякон, где в 1926 году была зафиксирована рекордно низкая температура 71,2 °С. Местным жителям удалось превратить Якутию в настоящую туристическую Мекку. Регион вывел настоящий бренд холода и теперь привлекает туристов и экстремалов со всего мира. Главное одевайтесь теплее, ведь в эти выходные обещают похолодание до -60°C. Как выглядит Якутск и Якутия зимой – в галерее «Рамблера».

1/17 Девушка на остановке в городе Якутске. Температура воздуха минус 47 градусов по Цельсию, 2018 год
Фото: РИА Новости
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2/17 Местные жители на пешеходном переходе на одной из улиц в Якутске. Как сообщает Якутское УГМС, в ряде районов республики установились 50-градусные морозы, декабрь 2022 года
Фото: РИА Новости
3/17 Солнце над заснеженными деревьями в Якутске. Температура воздуха 50 градусов Цельсия ниже нуля
Фото: РИА Новости
4/17  Мальчик держит в руках цифровой термометр с датчиком на улице в Якутске, 2019 год
Фото: РИА Новости
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5/17 Холодный туман в Якутске, декабрь 2022 года
Фото: РИА Новости
6/17 Женщина на прогулке с собакой в Якутске в 50-градусный мороз, 2021 год
Фото: РИА Новости
7/17 Окрестности города Якутска, 2015 год
Фото: РИА Новости
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8/17 Заснеженные деревья в Якутске, температура воздуха 50 градусов Цельсия ниже нуля, 2021 год
Фото: РИА Новости
9/17 Туристка из Германии в Оймяконе, 2017 год
Фото: РИА Новости
10/17 Скульптура мамонта возле здания окружной администрации города Якутска, 2018 год
Фото: РИА Новости
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11/17 Лошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске. Температура воздуха минус 50 градусов по Цельсию, 2021 год
Фото: РИА Новости
12/17 Торговец рыбой на рынке в Якутске, 2021 год
Фото: РИА Новости
13/17 Колесо обозрения в городском парке культуры и отдыха. Температура воздуха в городе минус 43 градуса, 2020 год
Фото: ТАСС
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14/17 Местные жители катаются с горки на площади Ленина. Температура воздуха в городе минус 43 градуса, 2020 год
Фото: ТАСС
15/17 Девушка во время посещения комплекса "Царство вечной мерзлоты", 2019 год
Фото: ТАСС
16/17 Валерьян Романовски и Петр Марчевски во время прохождения маршрута "Оймякон — Якутск" при температуре минус 67 градусов. Команда экстремалов из Польши проделали путь "Оймякон — Якутск" на велосипеде и пешком, 2020 год
Фото: ТАСС
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17/17 Скульптура быка (образ зимы) в селе Оймякон. Полюс холода в Северном полушарии, 2021 год
Фото: ТАСС
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