-50°C градусов: как выглядит самый холодный регион России

Якутия – самый холодный регион России и всей планеты. Средняя температура в январе здесь составляет -40 градусов °C. В Якутии также находится полюс холода Земли село Оймякон, где в 1926 году была зафиксирована рекордно низкая температура 71,2 °С. Местным жителям удалось превратить Якутию в настоящую туристическую Мекку. Регион вывел настоящий бренд холода и теперь привлекает туристов и экстремалов со всего мира. Главное одевайтесь теплее, ведь в эти выходные обещают похолодание до -60°C. Как выглядит Якутск и Якутия зимой – в галерее «Рамблера».