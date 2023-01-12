Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером прокомментировал выявление в России нового подварианта "омикрон"-штамма COVID-19 "кракен" и рассказал о его отличительных особенностях.
В четверг, 12 января, в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении "кракена" у пациентки в Пензенской области. Подробности о заразившейся женщине приводил Telegram-канал SHOT. По его данным, симптомы у 32-летней жительницы Пензы держались пять дней, в настоящее время она уже выздоровела. При этом сама пациентка утверждает, что не выезжала за пределы России, а в ее окружении никто не болеет ковидом.
Распространение "кракена" по миру означает, что у этого подварианта "омикрон"-штамма COVID-19 имеются эволюционные преимущества, отметил вирусолог.
"На сегодняшний день главным эволюционным преимуществом является скорость заражения. Многие говорят о том, что "кракен" заражает быстрее других подвидов, хотя казалось бы, что быстрее заражать уже некуда.
Появившийся в свое время "омикрон" как таковой заражал намного быстрее [других штаммов коронавируса - прим. ред.], у него было более эффективное дозозависимое соотношение, то есть он заражал значительно меньшей дозой", — отметил Чепурнов.
Специалист добавил, что различные варианты "омикрон"-штамма часто сменяют друг друга в информационном поле, "но на поверку они не имеют существенных отличий".
"И они не давали какого-то существенного утяжеления. И я надеюсь, что с "кракеном" будет то же самое, потому что не вижу его тотального распространения. Даже вижу разные данные об этой разновидности. Например, в тех же США то говорят, что 30% от всех случаев - это "кракен", то 3% с еженедельным удвоением. Но пока ничего страшного и тяжело в "кракене" я не вижу", — заявил он.
Говоря об эффективности существующих вакцин от коронавируса против "кракена", профессор отметил, что в этом вопросе существует определенное недопонимание.
"Где-то прозвучал тезис о том, что этот вариант не нейтрализуется антителами против коронавируса, то есть антителами, вырабатывающимися при вакцинации. Это не так. Особенность всех вакцин от коронавируса, которые сегодня в ходу, в том, что при их применении не удается добиться полной защиты от болезни, но удается получить защиту от ее тяжелого течения. По крайней мере десятикратную. Потому что по "дельте" как самому тяжелому варианту мы знаем, что вакцинированные умирали в среднем в десять раз реже, чем невакцинированные. Это главное, для чего нужна вакцина - снижение числа летальных исходов и случаев тяжелого течения болезни.
У нас в стране есть вакцина "Спутник Лайт". Необходимости применять ее дважды в год уже нет. Для себя я выбрал такой режим: вакцинация "Спутником Лайт" один раз в год", — рассказал Чепурнов.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не планируется вводить ограничения в связи с обнаружением подварианта "омикрон"-штамма коронавируса "кракен".