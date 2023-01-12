"Где-то прозвучал тезис о том, что этот вариант не нейтрализуется антителами против коронавируса, то есть антителами, вырабатывающимися при вакцинации. Это не так. Особенность всех вакцин от коронавируса, которые сегодня в ходу, в том, что при их применении не удается добиться полной защиты от болезни, но удается получить защиту от ее тяжелого течения. По крайней мере десятикратную. Потому что по "дельте" как самому тяжелому варианту мы знаем, что вакцинированные умирали в среднем в десять раз реже, чем невакцинированные. Это главное, для чего нужна вакцина - снижение числа летальных исходов и случаев тяжелого течения болезни.



У нас в стране есть вакцина "Спутник Лайт". Необходимости применять ее дважды в год уже нет. Для себя я выбрал такой режим: вакцинация "Спутником Лайт" один раз в год", — рассказал Чепурнов.