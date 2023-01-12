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10 минут назад

Первый случай заражения вариантом коронавируса "Кракен" зафиксирован в РФ

Никита Бородкин

Первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «Кракен» подтвержден в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Первый случай заражения "Кракеном" зафиксирован в РФ
Фото: ТАССТАСС

По информации санитарного ведомства, субвариант XBB 1.5 был зафиксирован у пациента в Пензенской области во время мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, которые ежедневно загружаются в национальную базу VGARus.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре подчеркнули, что доминирующей в России остается линия «омикрона» BA.5, который пришел в страну из Южной Африки. Лаборатории ведомства и других служб продолжают регулярный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в России и ряде сопредельных государств.

"Самый заразный": что известно о новом штамме коронавируса "Кракен"

Напомним, что ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что сейчас нет никаких доказательств тому, что «Кракен» вызывает более тяжелое течение заболевания — по клиническим проявлениям он почти аналогичен омикрон-штамму. Основные отличия, подчеркивают ученые, заключаются в генетическом строении вируса. Вместе с тем эта разновидность коронавируса считается еще более заразной.

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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