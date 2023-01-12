Первый случай заражения "Кракеном" зафиксирован в РФ

Первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «Кракен» подтвержден в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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По информации санитарного ведомства, субвариант XBB 1.5 был зафиксирован у пациента в Пензенской области во время мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, которые ежедневно загружаются в национальную базу VGARus.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре подчеркнули, что доминирующей в России остается линия «омикрона» BA.5, который пришел в страну из Южной Африки. Лаборатории ведомства и других служб продолжают регулярный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в России и ряде сопредельных государств.