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23 минуты назад

Россиянам назвали даты следующих длинных выходных

Елена Прошина

На официальном сайте мэра Москвы напомнили даты следующих длинных выходных в России.

Россиянам назвали даты следующих длинных выходных
Фото: ТАССТАСС

Согласно календарю на 2023 год, в феврале россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Это связано с Днём защитника Отечества, который отмечается 23 февраля – в этом году государственный праздник выпадает на четверг, поэтому он будет нерабочим. А из-за переноса выходного с 1 января, которое выпало на воскресенье, пятница 24 февраля также была объявлена выходным днем.

Кроме того, в среду 22 февраля рабочий день будет сокращен на один час.

Ранее психолог рассказала, как справиться с плохим настроением после праздников.

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