Россиянам назвали даты следующих длинных выходных

Согласно календарю на 2023 год, в феврале россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Это связано с Днём защитника Отечества, который отмечается 23 февраля – в этом году государственный праздник выпадает на четверг, поэтому он будет нерабочим. А из-за переноса выходного с 1 января, которое выпало на воскресенье, пятница 24 февраля также была объявлена выходным днем.