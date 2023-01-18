Выходные и праздники в феврале: как отдыхаем

Февраль – самый короткий месяц даже в високосный год. А дополнительный выходной делает его еще короче для тех, кто работает или учится.
«Рамблер» рассказывает, сколько праздничных и выходных дней будет в феврале 20223 года.
В 2023 году в феврале на 18 рабочих дней приходится целых десять выходных. Так получилось благодаря переносу одного нерабочего дня с 1 января, которое в это году выпало на воскресенье, на 24 февраля. А значит всех ждет трехдневная рабочая неделя и четыре выходных дня подряд. Кстати, день накануне праздника, а именно 22 февраля, может быть сокращенным на один час.
Февраль считается одним из самых невыгодных месяцев для отпуска. Это связано с тем, что в феврале мало рабочих дней, а значит и отпускные будут меньше. Если вы хотите получить максимально возможные отпускные, выбирать нужно месяц, в котором много рабочих дней, например, июль, август или октябрь.
Но если ваша цель в том, чтобы не потратить слишком много дней отпуска, то ваш выбор – отпуск, присоединенный к выходным. Так, можно взять три дня отпуска – 20, 21, 22 февраля – и отдохнуть целую неделю. Но не стоит забывать, что, по закону, одна часть отпуска должна составлять не менее 14 дней. Поэтому не получится весь отпуск нарезать на кусочки.
В феврале традиционно отмечаются два праздника – День всех влюбленных и День защитника Отечества.
Несмотря на то, что этот праздник в нашу страну пришел относительно недавно, у него есть масса поклонников, особенно среди молодежи и людей среднего возраста. Для кого-то этот день становится лишним поводом провести время наедине, а кто-то в этот день впервые признается в чувствах. Как бы не старались противники праздника всех убедить в том, что это всего лишь маркетинг, если люди хотят друг друга порадовать признаниями в любви и подарками то, почему от этого нужно отказываться.
Лучшим подарком для влюбленных станет время, проведенное вместе. Поэтому 14 февраля смело бронируйте столики в ресторане, покупайте билеты в театр или кино, приходите на мастер-классы и дегустации – другими словами, устройте незабываемое свидание.
Этот день в нашей стране не только праздничный, но и выходной. Он продолжает череду так называемых гендерных праздников. Если 14 февраля мужчины и женщины взаимно поздравляют друг друга и дарят подарки, то 23 февраля праздник создают женщины, которые в свою очередь будут ждать цветов и подарков от мужчин 8 марта.
Вот список универсальных подарков для мужчин: