Выходные и праздники в феврале: как отдыхаем

Февраль – самый короткий месяц даже в високосный год. А дополнительный выходной делает его еще короче для тех, кто работает или учится.

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«Рамблер» рассказывает, сколько праздничных и выходных дней будет в феврале 20223 года.

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Как отдыхаем в феврале

В 2023 году в феврале на 18 рабочих дней приходится целых десять выходных. Так получилось благодаря переносу одного нерабочего дня с 1 января, которое в это году выпало на воскресенье, на 24 февраля. А значит всех ждет трехдневная рабочая неделя и четыре выходных дня подряд. Кстати, день накануне праздника, а именно 22 февраля, может быть сокращенным на один час.

Стоит ли идти в отпуск в феврале

Февраль считается одним из самых невыгодных месяцев для отпуска. Это связано с тем, что в феврале мало рабочих дней, а значит и отпускные будут меньше. Если вы хотите получить максимально возможные отпускные, выбирать нужно месяц, в котором много рабочих дней, например, июль, август или октябрь.

Но если ваша цель в том, чтобы не потратить слишком много дней отпуска, то ваш выбор – отпуск, присоединенный к выходным. Так, можно взять три дня отпуска – 20, 21, 22 февраля – и отдохнуть целую неделю. Но не стоит забывать, что, по закону, одна часть отпуска должна составлять не менее 14 дней. Поэтому не получится весь отпуск нарезать на кусочки.

Какие праздники мы отмечаем в феврале

В феврале традиционно отмечаются два праздника – День всех влюбленных и День защитника Отечества.

День всех влюбленных

Несмотря на то, что этот праздник в нашу страну пришел относительно недавно, у него есть масса поклонников, особенно среди молодежи и людей среднего возраста. Для кого-то этот день становится лишним поводом провести время наедине, а кто-то в этот день впервые признается в чувствах. Как бы не старались противники праздника всех убедить в том, что это всего лишь маркетинг, если люди хотят друг друга порадовать признаниями в любви и подарками то, почему от этого нужно отказываться.

Что подарить на 14 февраля

Лучшим подарком для влюбленных станет время, проведенное вместе. Поэтому 14 февраля смело бронируйте столики в ресторане, покупайте билеты в театр или кино, приходите на мастер-классы и дегустации – другими словами, устройте незабываемое свидание.

День защитника Отечества

Этот день в нашей стране не только праздничный, но и выходной. Он продолжает череду так называемых гендерных праздников. Если 14 февраля мужчины и женщины взаимно поздравляют друг друга и дарят подарки, то 23 февраля праздник создают женщины, которые в свою очередь будут ждать цветов и подарков от мужчин 8 марта.

Что подарить на 23 февраля

Вот список универсальных подарков для мужчин: