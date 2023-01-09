В Сибирь пришла весенняя гроза на фоне аномальных морозов в России

Пока на территории России лютуют январские морозы, на Красноярский край обрушилась сильная гроза с проливным дождём. Об этом сообщает «Пятый канал».

Уточняется, что ливень в регионе сопровождался мокрым снегом и многочисленными молниями. Но необычная для зимы погода продержалась недолго, и к вечеру температура в Красноярском крае стала резко опускаться – в некоторых районах ожидаются аномальные морозы до -50°C.

Отметим, что на сегодняшний день экстремальные холода наблюдаются по всей России. В Оймяконе температура опустилась до минус -60°C, а в Уфе зафиксировали рекордные -39°C. Аномально холодная погода также ожидается в Башкирии, Оренбургской области и Удмуртии, а морозы до -35°C в ближайшее время придут в Московскую, Ярославскую, Владимирскую и Ивановскую области. Причиной такой непогоды синоптики назвали необычную траекторию движения воздушных масс.