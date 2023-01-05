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53 минуты назад

Названа причина аномальных морозов на территории России

Елена Прошина

Необычная траектория движения воздушных масс стала причиной аномальных морозов на территории России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, причиной такого движения является редкое ультраполярное вторжение. При этом Вильфанд уточнил, что такие явления не бывают слишком длительными, обычно проходят за пять дней.

До 53 градусов: Россиян предупредили об аномальных морозах

«Это похолодание связано с ультраполярным процессом. Дело в том, что для умеренных широт характерен перенос воздуха с запада на восток, а когда происходит вторжение холодных воздушных масс, полярное вторжение, то перенос начинает осуществляться с севера на юг, а вот ультраполярный процесс - это совершенно необычное явление. Движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», - рассказал метеоролог.

Он также добавил, что за последние десятилетия частота ультраполярных вторжений уменьшается. Причиной тому стало глобальное потепление.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие дни более чем на половине территории России ожидаются аномальные морозы. Так, в европейской части страны температура воздуха опустится до минус 47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке и вовсе будет до минус 53 градусов.

Погода,Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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