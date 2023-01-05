«Это похолодание связано с ультраполярным процессом. Дело в том, что для умеренных широт характерен перенос воздуха с запада на восток, а когда происходит вторжение холодных воздушных масс, полярное вторжение, то перенос начинает осуществляться с севера на юг, а вот ультраполярный процесс - это совершенно необычное явление. Движение в этом случае происходит с северо-востока на северо-запад, а если воздушные массы оформлены в антициклон, то получаются такие колоссальные аномалии», - рассказал метеоролог.