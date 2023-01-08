Умер бывший директор "Современника" Леонид Эрман

В возрасте 96 лет ушёл из жизни заслуженный деятель искусств и бывший директор театра «Современник» Леонид Эрман. Об этом сообщает официальный сайт МХТ имени Чехова.
«Вечером 7 января не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора "Современника" и Московского Художественного театра. Ему было 96 лет, и вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру», – написали коллеги Эрмана.
Прощание с деятелем искусства пройдёт 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института. Начало церемонии запланировано на 12:00 по мск.
Леонид Эрман принимал участие в создании театра «Современник». Он был заведующим постановочной частью, а потом стал финансовым директором театра. С 2012 по 2018 год Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова.
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