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19 минут назад

Умер заслуженный деятель искусств Леонид Эрман

Елена Прошина

В возрасте 96 лет ушёл из жизни заслуженный деятель искусств и бывший директор театра «Современник» Леонид Эрман. Об этом сообщает официальный сайт МХТ имени Чехова.

Умер бывший директор "Современника" Леонид Эрман
Фото: ТАССТАСС

«Вечером 7 января не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора "Современника" и Московского Художественного театра. Ему было 96 лет, и вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру», – написали коллеги Эрмана.

Прощание с деятелем искусства пройдёт 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института. Начало церемонии запланировано на 12:00 по мск.

Леонид Эрман принимал участие в создании театра «Современник». Он был заведующим постановочной частью, а потом стал финансовым директором театра. С 2012 по 2018 год Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Ранее стало известно о смерти драматурга и сценариста Алексея Слаповского.

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