Умер бывший директор "Современника" Леонид Эрман

«Вечером 7 января не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора "Современника" и Московского Художественного театра. Ему было 96 лет, и вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру», – написали коллеги Эрмана.