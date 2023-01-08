Умер драматург и сценарист Алексей Слаповский

Известный писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский скончался в возрасте 65 лет в воскресенье, 8 января, в Москве. Как сообщает «Мослента», об этом рассказал режиссер Алексей Рудаков в социальных сетях.

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По его словам, в начале декабря Слаповского выписали из больницы после перенесенной пневмонии. Позднее его состояние снова стало ухудшаться, из-за чего драматурга опять госпитализировали. Врачи зафиксировали у него поражение 75% обоих легких и поместили его в реанимацию.

Слаповский родился в 29 июля 1957 году в селе Чкаловское Саратовской области. В 1979 году окончил филологический факультет Саратовского университета. С 1990 по 1995 год был редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала «Волга», позднее переехал в Москву.