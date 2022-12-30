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59 минут назад

Летчик Ярошенко рассказал о помощи от заключенных в американской тюрьме

Елена Прошина

Российский летчик Константин Ярошенко, который 12 лет провёл в американской тюрьме, рассказал, как ему помогали другие заключенные. Об этом сообщает News.ru.

Например, когда лётчика направляли в карцер, заключённые самостоятельно сообщали об этом в посольство России, чтобы сотрудники диппредставительства и генконсульства отреагировали. Помимо этого, некоторые заключённые даже сообщали о происходящем семье Ярошенко, если возникала такая необходимость.

«Если я не мог позвонить семье, потому что в карцере я не могу дозвониться, не могу написать, то другие заключенные тут же звонят», – рассказал он.

Ярошенко также добавил, что зачастую сам предвидел ряд ситуаций и объяснял арестантам, как на них реагировать. Со многими заключёнными он поделился контактами необходимых ведомств.

В 2010 году Константина Ярошенко арестовали в Либерии. Его обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина, после чего депортировали в США, где россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.

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Ранее о своей встрече с Ярошенко рассказал вернувшийся из американской тюрьмы Виктор Бут.

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