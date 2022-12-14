Бут рассказал о единственной встрече с Ярошенко в американской тюрьме

Вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут рассказал о своей единственной встрече с летчиком Константином Ярошенко, которого также освободили из заключения в США. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

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«Я никогда с Ярошенко знаком не был. Единственный раз, когда я видел его — уже в нью-йоркской тюрьме. И только через стекло. Нам только удалось друг другу помахать руками, и все», — рассказал Бут.

Бута осудили в Соединенных Штатах за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Вину Бут не признал. Обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы.