Для владельцев животных введут новые штрафы до 200 тысяч рублей

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что в России введут новые штрафы за жестокое обращение с животными или натравливание их на людей. Размер таких штрафов будет доходить до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Konkurent.ru.

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«Сразу шесть новых составов в Кодексе об административных правонарушениях мы будем вводить», – рассказал Бурматов.

Он добавил, что штрафы около 30 тысяч рублей последуют хозяевам выброшенных животных, а если собаку натравят на человека, то владельцу животного придётся заплатить до 200 тысяч рублей.

Также штраф до 150 тысяч рублей грозит тем, кто заведёт животное, не предназначенное к содержанию в домашних условиях. Это коснётся и фотографов, которые эксплуатирующих животных на улицах городов, а также зоопарков и цирков, если тех уличат в ненадлежащем обращении с животными.

Уточняется, что полученные с подобных штрафов средства предложено направлять на помощь приютам. Помимо этого, в 2023 году пройдёт обсуждение законопроекта об обязательной регистрации питомцев.