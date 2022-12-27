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31 минуту назад

Для владельцев животных введут новые штрафы до 200 тыс. рублей

Елена Прошина

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что в России введут новые штрафы за жестокое обращение с животными или натравливание их на людей. Размер таких штрафов будет доходить до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Konkurent.ru.

Для владельцев животных введут новые штрафы до 200 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сразу шесть новых составов в Кодексе об административных правонарушениях мы будем вводить», – рассказал Бурматов.

Он добавил, что штрафы около 30 тысяч рублей последуют хозяевам выброшенных животных, а если собаку натравят на человека, то владельцу животного придётся заплатить до 200 тысяч рублей.

Также штраф до 150 тысяч рублей грозит тем, кто заведёт животное, не предназначенное к содержанию в домашних условиях. Это коснётся и фотографов, которые эксплуатирующих животных на улицах городов, а также зоопарков и цирков, если тех уличат в ненадлежащем обращении с животными.

Уточняется, что полученные с подобных штрафов средства предложено направлять на помощь приютам. Помимо этого, в 2023 году пройдёт обсуждение законопроекта об обязательной регистрации питомцев.

Ранее в Москве запустили проект для владельцев животных «Как стать суперхозяином».

Общество,Владимир Бурматов,Госдума,
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