В Москве запущен проект для владельцев животных «Как стать суперхозяином»

Специальный портал для заботы о питомцах «Как стать суперхозяином» заработал на сайте mos.ru. Это путеводитель, в котором собраны столичные электронные сервисы для владельцев животных, информация о ветклиниках и пунктах вакцинации и советы ветеринаров.
Если у вас уже есть питомец, проект поможет узнать, как его можно зарегистрировать в общей базе и куда привезти на чипирование. С его помощью можно записаться на вакцинацию и прием в государственные ветклиники, найти зоогостиницу. Если питомец потерялся, на сайте работает сервис поиска пропавших животных.
На портале рассказывается, какие документы нужно оформить для совместного путешествия с животным, приводятся рекомендации, как взять животное из приюта, список проверенных фондов помощи бездомным животным. «Как стать суперхозяином» — начальный этап суперсервиса «Мой питомец», который запустят в 2023 году.