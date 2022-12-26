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1 час назад

В Москве запущен проект для владельцев животных «Как стать суперхозяином»

Москва меняется

Специальный портал для заботы о питомцах «Как стать суперхозяином» заработал на сайте mos.ru. Это путеводитель, в котором собраны столичные электронные сервисы для владельцев животных, информация о ветклиниках и пунктах вакцинации и советы ветеринаров.

В Москве запущен проект для владельцев животных «Как стать суперхозяином»
Фото: © Екатерина Балабанова / Unsplash© Екатерина Балабанова / Unsplash

Если у вас уже есть питомец, проект поможет узнать, как его можно зарегистрировать в общей базе и куда привезти на чипирование. С его помощью можно записаться на вакцинацию и прием в государственные ветклиники, найти зоогостиницу. Если питомец потерялся, на сайте работает сервис поиска пропавших животных.

На портале рассказывается, какие документы нужно оформить для совместного путешествия с животным, приводятся рекомендации, как взять животное из приюта, список проверенных фондов помощи бездомным животным. «Как стать суперхозяином» — начальный этап суперсервиса «Мой питомец», который запустят в 2023 году.

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