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41 минуту назад

У россиян в Турции появились проблемы с ВНЖ через аренду

Елена Прошина

Переехавшие в Турцию россияне стали жаловаться на массовые отказы в выдаче ВНЖ через аренду квартиры. Об этом сообщает «Взгляд».

У россиян в Турции появились проблемы с ВНЖ
Фото: ТАССТАСС

Многие отмечают, что в миграционной службе даже не хотят смотреть их документы. Утверждается, что такие отказы мотивированы указом Анкары о прекращении выдачи ВНЖ для россиян. Всем, кто получил отказ, даётся 10 дней, чтобы покинуть Турцию.

При этом в социальных сетях пишут, что в этой ситуации можно выехать из Турции, а затем вернуться и купить квартиру. Но пользователи сомневаются в надёжности этого метода, ведь власти Турции могут «и тут передумать».

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке террористов в Сирии.

Общество,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,
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