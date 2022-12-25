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32 минуты назад

Турция обвинила Францию в поддержке террористов

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Соответствующий пост появился на его странице в Twitter.

Турция обвинила Францию в поддержке террористов
Фото: кадр из видеокадр из видео

«Это РПК во Франции. Та же террористическая организация, которую вы поддерживаете в Сирии. Та самая РПК, которая за последние 40 лет убила тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности. Теперь они жгут улицы Парижа. Вы все еще будете молчать?» — высказался он.

Ранее полиция Франции заявила о задержании стрелка, открывшего огонь на улице Д'Анжьен в Париже. Устроивший стрельбу ранил четверых и убил двух человек. Задержанный 69-летний стрелок, по сообщению очевидца, произвел семь или восемь выстрелов.

На фоне произошедшего во Франции были объявлены протесты. Курдские активисты убеждены, что за убийством их соотечественников стоит Турция.

В мире,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,
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