Турция обвинила Францию в поддержке террористов

«Это РПК во Франции. Та же террористическая организация, которую вы поддерживаете в Сирии. Та самая РПК, которая за последние 40 лет убила тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности. Теперь они жгут улицы Парижа. Вы все еще будете молчать?» — высказался он.