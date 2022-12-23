Самые знаковые снимки 2022 года

2022 год можно назвать поворотным в современной истории
России и мира. Против нашей страны ввели огромное количество санкций, с российского рынка ушли многие западные компании. При этом обрушить российскую экономику не удалось, вместо ушедших брендов в Россию пришли новые. 1/25 Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков. Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо. Затем акции протеста охватили многие города страны. 5 января президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство и ввел на 2 недели режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане, Алма-Ата, 6 января
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2/25 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа налево) во время встречи перед началом переговоров по вопросам, связанным с гарантиями безопасности, в отеле "Президент", Женева, 21 января 3/25 Тренер Этери Тутберидзе и Камила Валиева после выступления, Пекин, 17 февраля 4/25 Олимпиада-2022. Национальный биатлонный центр. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км. Спортсмены во время соревнований, Пекин, 18 февраля
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5/25 Эвакуированные жители Мариуполя, временно размещенные в Митьково-Качкарской школе, в школьном спортивном зале, 5 марта 6/25 Проверка документов у местных жителей во время прохождения гуманитарного коридора на окраине города. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи, Мариуполь, 17 марта 7/25 Военнослужащие Народной милиции ДНР несут носилки с телом погибшего сослуживца, Мариуполь, 2 апреля
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8/25 Чемпионат России по синхронному плаванию 2022. Дворец водных видов спорта. Дуэт. Произвольная программа. Вера Буцель и Анна Ковцун (Белоруссия) во время соревнований, 21 апреля 9/25 Посол РФ в Польше Сергей Андреев, облитый краской во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры. Посла РФ, сопровождавшую его супругу и группу дипломатов облили красной краской и не дали пройти к мемориалу, Варшава, 9 мая 10/25 Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии с территории завода "Азовсталь", Мариуполь, 20 мая
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11/25 Сотрудник демонтирует буквы с названием ресторана быстрого питания McDonald's на Красном проспекте. Компания McDonald's объявила об уходе с российского рынка и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал ООО "ГиД" — сибирский франчайзи "Макдоналдса". Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места в течение как минимум двух лет, Новосибирск, 9 июня 12/25 Участники международного проекта "Непокоренные" под развернутой копией Знамени Победы на Поклонной горе. Знамя площадью 2022 кв. м, по информации организаторов акции, стало самым большим в мире, Москва, 12 июня 13/25 Американская олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, обвиняемая в контрабанде наркотиков, в здании Химкинского городского суда. В настоящее время спортсменка по решению суда находится под стражей до 20 декабря за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево. В конце года Грайнер обменяют на россиянина Виктора Бута, Москва, 7 июля
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14/25 Автомобильно-пешеходный мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем. 19 и 20 июля Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мосту, Херсон, 20 июля 15/25 Снос памятника Освободителям Риги, работы по демонтажу которого начались в Пардаугаве. Монумент Освободителям Риги был возведен в 1985 году в память о всех погибших в боях за латвийскую столицу. По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, ни один из элементов памятника якобы не представляет художественной ценности, а потому после завершения разборки все детали будут утилизированы, Рига, 24 августа 16/25 Горожанин в костюме героя из фильма "Человек-паук" в вагоне поезда, Москва, 25 августа
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17/25 Люди на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов. Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни, Москва, 3 сентября 18/25 Проводы призывников в рамках частичной мобилизации у военного комиссариата Чкаловского района. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, Екатеринбург, 27 сентября 19/25 Президент РФ Владимир Путин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Большом Кремлевском дворце на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы по вопросу о вступлении в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. По итогам референдумов большинство жителей регионов высказались за присоединение к РФ. Во всех четырех регионах голосование признано состоявшимся, Москва, 30 сентября
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20/25 Горящие топливные цистерны железнодорожного состава на одном из участков Крымского моста. Утром 8 октября на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава. Три человека погибли 21/25 Вид на частное затмение Солнца, Санкт-Петербург, 25 октября 22/25 Здание, разрушенное после обстрелов, на одной из улиц. Донецкая Народная Республика вошла в состав России по итогам референдума, который проходил 23-27 сентября 2022 года, Мариуполь, 11 ноября
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23/25 Ледовый дворец спорта. Континентальная хоккейная лига. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва). Владислав Каменев (ЦСКА) и вратарь Адам Рейдеборн (ЦСКА) во время матча, Санкт-Петербург, 22 ноября 24/25 Добыча нефти нефтегазодобывающим управлением "Ямашнефть" (входит в состав ПАО "Татнефть") на Ямашинском месторождении около Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили государства Группы семи (G7) и Австралия, Татарстан, 8 декабря 25/25 Стадион "Лусаил Айконик". Чемпионат мира по футболу 2022. Финал. Аргентина - Франция. Лионель Месси (Аргентина) (в центре) после церемонии награждения, Катар, 18 декабря
Главными спортивными событиями 2022 года стали зимние Олимпийские игры в Пекине, где блистали наши фигуристы и Чемпионат мира по футболу в Катаре, который выиграли аргентинцы.
Как выглядел и каким был уходящий год в объективе фотографов агентства ТАСС – в галерее «Рамблера».