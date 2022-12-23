Самые знаковые снимки 2022 года

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Снос памятника Освободителям Риги, работы по демонтажу которого начались в Пардаугаве. Монумент Освободителям Риги был возведен в 1985 году в память о всех погибших в боях за латвийскую столицу. По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, ни один из элементов памятника якобы не представляет художественной ценности, а потому после завершения разборки все детали будут утилизированы, Рига, 24 августа