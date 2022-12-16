Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова и Лепса

Активы попавших в новый санкционный список будут заморожены на территории Европы. Кроме того, указанным лицам будут запрещены поездки на территорию Евросоюза.

Ранее совет ЕС принял девятый пакет санкций против России. В рамках новых ограничений будут отозваны лицензии на вещание телеканалов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», «Первый канал» и РЕН ТВ, был введён полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, запрет на оказание Москве услуг в сферах рекламы, опросов общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю. Кроме того, будут усилены санкции против авиационной и горнодобывающей сферы.