В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
10 минут назад

Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова и Лепса

Елена Прошина

Евросоюз ввел персональные санкции против музыканта Григория Лепса, кинорежиссера Никиты Михалкова, актёра Бориса Корчевникова, телеведущей Марины Ким и блогера Дмитрия Пучкова. Об этом сообщает «официальный журнал ЕС».

Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Корчевникова и Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Активы попавших в новый санкционный список будут заморожены на территории Европы. Кроме того, указанным лицам будут запрещены поездки на территорию Евросоюза.

Польша и Литва нашли способ усилить санкции против России

Ранее совет ЕС принял девятый пакет санкций против России. В рамках новых ограничений будут отозваны лицензии на вещание телеканалов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1», «Первый канал» и РЕН ТВ, был введён полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, запрет на оказание Москве услуг в сферах рекламы, опросов общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю. Кроме того, будут усилены санкции против авиационной и горнодобывающей сферы.

Общество,Дмитрий Пучков,Григорий Лепс,Борис Корчевников,Никита Михалков,Всероссийский банк развития регионов,ЕС,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители