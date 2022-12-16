Совет ЕС принял девятый пакет санкций против России

Совет ЕС в пятницу, 16 декабря, утвердил девятый пакет санкций против России. Об этом сообщается на сайте органа.

В рамках новых санкций, в частности, будут отозваны лицензии на вещание телеканалов НТВ/НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ.

Кроме того, Евросоюз заморозил активы двух российских банков (о каких банках идет речь, не уточняется) и заблокировал транзакции Всероссийского банка регионального развития.

Девятый пакет санкций также вводит новые ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые «могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России». Эти меры коснутся 168 российских объектов, которым ЕС не сможет продавать «основные химические вещества, нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационное оборудование, электронику и ИТ-компоненты».

ЕС расширил запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и детали для них. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые аппараты, так и на беспилотники.

«Это означает, что отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять дроны в Россию», - подчеркивается в сообщении.

При этом ЕС решил сделать поблажки, позволяющие размораживать активы, средства и экономические ресурсы лиц, «играющих значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения».

В ЕС подчеркнули, что ни одна из мер, принятых против России, «никоим образом не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией».

В то же время девятый пакет вводит запрет на оказание России услуг по рекламе, исследованиям рынка и опросам общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции.

Кроме того, ЕС расширил запрет на инвестиции в российскую энергетику, запретив инвестировать в российский горнодобывающий сектор, «за исключением горнодобывающей деятельности, связанной с определенным критическим сырьем». О каком критическом сырье идет речь, не уточняется.

Также с 16 декабря гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых властями РФ юридических лиц, организаций или органов.

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС одобрил пакет индивидуальных санкций в отношении «очень значительного числа» физических и юридических лиц .

Ранее СМИ писали, что в рамках девятого пакета санкций под ограничения могут попасть до 180 физических лиц и российских объектов из области технологий, финансов и СМИ.