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22 минуты назад

Путин исключил Хаматову из попечительского совета «Круга добра»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин исключил из попечительского совета фонда «Круг добра» актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт, директора благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину, а также члена комитета ГД РФ по охране здоровья Ларису Фечину. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

Путин исключил Хаматову из попечительского совета «Круга добра»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исключить Олескину Е.А, Раппопорт К.А, Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.», – сказано в документе.

При этом президент также включил в состав попечительского совета фонда детского омбудсмена Мариб Львову-Белову, летчика-космонавта Олега Новицкого и депутата Госдумы Владислава Третьяка.

«Круг добра» это фонд, созданный для медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Ранее в Кремле анонсировали большое мероприятие с Путиным.

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