Песков анонсировал большое мероприятие с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на следующей неделе Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Будет большой Госсовет на следующей неделе», - сказал Песков.

Госсовет России - государственный конституционный и консультативно-совещательный орган. Одна из его главных задач - определение основных направлений внутренней и внешней политики.

Помощник Путина Игорь Левитин ранее сообщил, что президент проведет итоговое заседания Госсовета до конца 2022 года. Темой заседания станет молодежная политика.