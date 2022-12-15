Песков анонсировал большое мероприятие с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на следующей неделе Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета. Об этом сообщает РИА Новости.
«Будет большой Госсовет на следующей неделе», - сказал Песков.
Госсовет России - государственный конституционный и консультативно-совещательный орган. Одна из его главных задач - определение основных направлений внутренней и внешней политики.
Помощник Путина Игорь Левитин ранее сообщил, что президент проведет итоговое заседания Госсовета до конца 2022 года. Темой заседания станет молодежная политика.
На предыдущих заседаниях органа обсуждалось развитие национальной туристической индустрии, строительной отрасли и меры соцподдержки.