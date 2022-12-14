На 82-году жизни умерла актриса Бронислава Проскурнина

Впервые Проскурина появилась на экранах в фильме 1978 года «Не все коту масленица», но зрителю она стала известна после экранизации романа Федора Абрамова «Дома». Также она играла в фильмах «Предел возможного», «Бесы», а также в биографическом фильме «Главное, чтобы костюмчик сидел», который был посвящён её супругу. Кроме того, вместе с мужем Бронислава выступала на сценах театров в Кемерово, Иркутска, Петропавловска, Киева, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.