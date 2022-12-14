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59 минут назад

На 82-году жизни умерла актриса Бронислава Проскурнина

Елена Прошина

Ушла из жизни советская и российская актриса Бронислава Проскурнина, вдова народного артиста России Михаила Светина. Об этом сообщает «Российская газета».

На 82-году жизни умерла актриса Бронислава Проскурнина
Фото: из открытых источников из открытых источников

Впервые Проскурина появилась на экранах в фильме 1978 года «Не все коту масленица», но зрителю она стала известна после экранизации романа Федора Абрамова «Дома». Также она играла в фильмах «Предел возможного», «Бесы», а также в биографическом фильме «Главное, чтобы костюмчик сидел», который был посвящён её супругу. Кроме того, вместе с мужем Бронислава выступала на сценах театров в Кемерово, Иркутска, Петропавловска, Киева, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Ранее в возрасте 92 лет умер популяризатор науки Александр Смородинцев.

Общество,Михаил Светин,Федор Абрамов,
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