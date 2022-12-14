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47 минут назад

В возрасте 92 лет умер популяризатор науки Александр Смородинцев

Елена Прошина

На сайте Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева сообщили, что ученый, вирусолог и популяризатор науки Александр Смородинцев умер в возрасте 92 лет.

В возрасте 92 лет умер популяризатор науки Александр Смородинцев
Фото: ТАССТАСС

«С прискорбием сообщаем, что в ночь с 13 на 14 декабря на 93 году жизни не стало профессора Александра Анатольевича Смородинцева», – сказано на сайте.

За свою жизнь Александр Смородинцев стал автором более 200 научных статей, шести монографий, семи книг, а также 10 изобретений и одного патента. В 2001 году он был назначен адъюнкт-профессором кафедры тропической медицины Университета имени Джорджа Вашингтона в США. Кроме того, он также был награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР», медалью «За доблестный труд» и 12 медалями как ветеран Великой Отечественной войны. Благодаря многолетним усилиям Александра Смородинцева петербургскому институту гриппа было присвоено имя его отца, основателя и первого директора института, а также одного из создателей школы отечественных вирусологов Анатолия Александровича Смородинцева.

«Смородинцев Александр Анатольевич до последних дней жизни трудился на благо здравоохранения нашей страны, создавая научно-популярные книги в области вирусологии. Приносим глубокие соболезнования родным и близким», – сказано в обращении НИИ.

Ранее стало известно о смерти бывшего глава Госкино Армена Медведева.

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