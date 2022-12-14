В возрасте 92 лет умер популяризатор науки Александр Смородинцев

За свою жизнь Александр Смородинцев стал автором более 200 научных статей, шести монографий, семи книг, а также 10 изобретений и одного патента. В 2001 году он был назначен адъюнкт-профессором кафедры тропической медицины Университета имени Джорджа Вашингтона в США. Кроме того, он также был награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР», медалью «За доблестный труд» и 12 медалями как ветеран Великой Отечественной войны. Благодаря многолетним усилиям Александра Смородинцева петербургскому институту гриппа было присвоено имя его отца, основателя и первого директора института, а также одного из создателей школы отечественных вирусологов Анатолия Александровича Смородинцева.