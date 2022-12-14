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9 минут назад

Почти в 600 школах России частично приостановлено обучение из-за ОРВИ

Газета.Ru

В 12 662 классах российских школ приостановили учебный процесс. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

Почти в 600 школах России частично приостановлено обучение из-за ОРВИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам государственного деятеля, такая ситуация связана с тем, что участились случаи заражения гриппом и ОРВИ среди детей

«На сегодняшний день частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 тыс. 662 классах. Эти меры будут продолжаться», — отметила Попова.

Как заключила глава Роспотребнадзора, меры являются эффективными для профилактики гриппа.

Ранее сообщалось о том, что в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ за неделю.

Общество,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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