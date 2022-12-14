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1 час назад

В российском городе школьников перевели на дистант из-за ОРВИ

Илья Родин

В Тюмени все школы и учреждения дополнительного образования с 15 декабря по 23 декабря будут работать в дистанционном режиме, рассказала главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо. Об этом пишет РИА «Новости».

В российском городе школьников перевели на дистант из-за ОРВИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что решение о переводе образовательных учреждений на дистант принято для стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Кроме того, врачи стремятся не допустить дальнейшего роста заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу.

Шарухо уточнила, что приказ ведомства касается не только школ, но и культурных, спортивных учреждений города. Им предписано перейти «на дистанционный режим работы или приостановить оказание услуг».

В областном департаменте образования и науки уточнили, что в регионе из-за отсутствия 20 и более процентов детей по причине ОРВИ закрыто 913 классов в 103 школах и 14 школ закрыты полностью.

По данным агентства, в Тюменской области с 5 по 11 декабря значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Выявлено 32 811 случаев заболевания ОРВИ, что на 80% больше, чем неделей ранее.

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