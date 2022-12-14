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7 минут назад

Курт Кобейн, Фредди Меркьюри и принцесса Диана. Как бы сейчас выглядели умершие знаменитости

Газета.Ru

Турецкий художник Альпер Йесилташ (Alper Yesiltas) с помощью искусственного интеллекта воскрешает умерших знаменитостей по фотографиям и показывает, как бы они выглядели в наши дни.

1/11 Стив Джобс (1955-2011)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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2/11 Хит Леджер (1979 - 2008)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
3/11 Принцесса Диана (1961 - 1997)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
4/11 Майкл Джексон (1958 - 2009)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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5/11 Джим Моррисон (1943 - 1971)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
6/11 Курт Кобейн (1967 - 1994)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
7/11 Пол Уокер (1973 - 2013)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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8/11 Джими Хендрикс (1942 - 1970)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
9/11 Фредди Меркьюри (1946 - 1991)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
10/11 Тупак Шакур (1971 - 1996)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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11/11 Джон Леннон (1940 - 1980)
Фото: alperyesiltas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Свои работы художник публикует в рамках серии «Как будто ничего не произошло» (As If Nothing Happened).

В частности, перед зрителями предстает состарившийся Стив Джобс, который умер в 2011 году в возрасте 56 лет. Нейросеть одела Джобса в культовую черную водолазку, а на фоне видна часть знаменитой фразы One More Thing, после которой он анонсировал новинки.

Среди работ Йесилташ также можно найти оживших Элвиса Пресли, Майкла Джексона, принцессу Диану, Хита Леджера, Фредди Меркьюри и Курта Кобейна.

Общество,Фото,Курт Кобейн,Стив Джобс,Элвис Пресли,Майкл Джексон,
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