Выступивший против СВО священник попросил убежища в США

Священник из Белгородской области Федор Шумских уехал вместе со своей семьёй из России и попросил политического убежища в США. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журналиста Алексея Горбачева.

Фото: ahilla.ru ahilla.ru

Горбачев рассказал, что Шумских попросил убежище на границе с Мексикой, а сейчас уже находится в Вашингтоне. Отмечается, что священник был отстранен от службы после того, как выступил против СВО.

«Сейчас ему и его шестерым детям и супруге требуется помощь с обустройством в США. Помощь курирует община храма Святого Николая в Вашингтоне – православной церкви, выступающей против войны», – рассказал Горбачев.

При этом ранее на сайте Белгородской и Старооскольской епархии был опубликован материал, посвященный ситуации с Шумских. Согласно словам пресс-службы, священник трижды получал запрет в священнослужении: за «проповеди, вводящие в соблазн, и поведение несоответствующее пастырской этике», за срыв службы и драку в Корсунском храме, а также за самовольное оставление прихода.

«Что примечательно, публично отец Феодор никогда не выступал “против вторжения РФ в Украину”. Кухонные беседы в расчет не берем, едва ли они служат основанием для предоставления человеку политического убежища», – сказано в материале.